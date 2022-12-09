09 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 22 ton soğan çöp oldu! Şanlıurfa'da sinirleri geren olay

22 ton soğan çöp oldu! Şanlıurfa'da sinirleri geren olay

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
ABONE OL
22 ton soğan çöp oldu! Şanlıurfa’da sinirleri geren olay

Zabıta ekipleri, sebze meyve halinde yaptıkları denetimlerde 22 ton çürümüş soğan ele geçirdi. Ekiplerin el koyduğu soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hal pazarında denetime çıktı…

Bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark eden ekipler, duruma hemen müdahale etti.

22 TON KURU SOĞANI PİYASAYA SÜRECEKLERDİ
Piyasaya sürülmek için Niğde'den Şanlıurfa'ya getirilen soğanları kontrol eden ekipler, torbaların içerisindeki soğanların yeşererek bozulduğunu belirledi.

İş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyen ekipler, bozuk 22 ton kuru soğana da el koydu.

İMHA EDİLDİ
Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar, zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA