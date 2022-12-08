400 yataklı Bartın Devlet Hastanesi’nde sona doğru!

Tunç açıklamasında hastanenin çevre illere de hizmet vereceğini kaydederek, "Bartın şehir merkezinin de tam orta yerinde çok uygun bir arazide hem Bartın şehrine hem de çevre illere de hizmet verebilecek büyük bir sağlık yatırımı. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımıza ve şantiye de çalışan müteahhit firma yetkilileri ve işçilerimize teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum. Gerçekten Bartın'ın önemli bir ihtiyacı ve bölgemizin önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak. Bu hastanemizde bütün branşlar hizmet verecek. Anjiyo, kalp ameliyatı da dahil olmak üzere bütün branşlarıyla sağlık hizmetinin tüm gerekleri burada teknolojinin son imkanlarıyla birlikte Bartın Devlet Hastanemizde vatandaşlarımıza en kaliteli sağlık hizmetinin ulaşması sağlanmış olacak. Ben tekrar çalışan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Tekrar Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza bu büyük yatırımı Bartın'a kazandırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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