07 Aralık 2022, Çarşamba
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Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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Son dakika: Yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ ve 1 PKK/KCK üyesi yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 6'sı FETÖ, 1'i PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını açıkladı.

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