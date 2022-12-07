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FETÖ'cü Boydak ailesinin yargılandığı davada yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.12.2022
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FETÖ’cü Boydak ailesinin yargılandığı davada yeni gelişme

Eski Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak (61) hakkında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yerel mahkemenin verdiği 7,5 yıl hapis cezası kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada, 'silahlı terör örgütü üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık avukatlarının savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşma ertelendi.

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