06 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen Türkiye'ye geliyor! Bakan Akar ile bir araya gelecek

Son dakika: Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen Türkiye'ye geliyor! Bakan Akar ile bir araya gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
ABONE OL
Son dakika: Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen Türkiye’ye geliyor! Bakan Akar ile bir araya gelecek

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile perşembe günü Türkiye'de bir araya gelecek. Bakan Akar, görüşmeyle ilgili, "Birden fazla terör örgütüyle mücadele eden tek ülke Türkiye. İsveç ve Finlandiya taahhütleri yerine getirmeli." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA