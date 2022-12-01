ATM kameralarına yakalandılar! 742 FETÖ'cü deşifre oldu
Son dakika haberine göre FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nda, 10 bin 109 otomatik para çekme makinesinin (ATM) kamera kaydı incelenerek 742 kişi deşifre edildi.
FETÖ'nün güncel yapılanmasına ilişkin 18 Ekim'de 59 ilde başlatılan 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda detaylar belli oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021'de Çanakkale'de yürütülen FETÖ soruşturmasındaki bir kişinin, örgütün Ankara'da yeniden yapılanmaya başladığına yönelik beyanı üzerine harekete geçti.
Başsavcılık, FETÖ'nün yurtdışındaki üst düzey yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, örgütün dağılmasını engellemek ve yeniden canlandırılmasına yönelik yürütülen faaliyetlerin, Ankara'yla sınırlı kalmadığını tespit etti.
Başsavcılık soruşturmayı derinleştirerek FETÖ'nün yeniden yapılanmasının Ankara dışında 59 ilde aynı yapılanmaya gittiğini tespit etti. Terör örgütünün, bu yeni stratejisini uygulamak için cezaevlerinden tahliye edilen mensuplarını yeniden bir araya getirdiği, finansal faaliyetlerde yoğunlaştığı belirlenirken FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden tutuklananların kimlik bilgileri incelemeye alındı.
AKRABALARININ HESAPLARI İNCELENDİ
Söz konusu kişilerin birinci dereceden akrabalarının hesap hareketleri kontrol edildi. İnceleme sonucu bu kişilerin, bulundukları iller dışında, üçüncü şahıslar tarafından kartsız işlem menüsü üzerinden para transferi gerçekleştirdiği aktarıldı.
Havalelerin, ATM'lerden, sadece karşı tarafın bilgileriyle, doğrulama kodu istemeden gönderme imkânı sunan kartsız işlem üzerinden yapıldığının tespit edilmesi üzerine ülke genelindeki 10 bin 109 ATM kamerasının son bir yıldaki kayıtları soruşturma dosyasına eklendi.
Tutuklu FETÖ mensuplarının yakınlarına, ATM üzerinden hesap izi bırakmadan para yatıranların, örgütün muavenetçi ismini verdikleri kişiler olduğu belirlendi. Başsavcılık, başkent dışındaki şüpheliler hakkında adli işlem yapılması için elde ettiği delilleri, bu kişilerin bulduğu illerin başsavcılıklarına da gönderdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE...
- Kocaeli TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak 2022? TOKİ Kocaeli kura çekiliş tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 30 Kasım Masterchef kim, hangi takım kazandı? Masterchef 50 bin TL büyük ödülü hangi takım kazandı?
- İŞKUR OGM işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? OGM İŞKUR işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- TOKİ Tuzla kura çekimi nihai isim listesi açıklandı mı? TOKİ Tuzla Aydınlı kura çekimi sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Sorgulama ekranı...
- MSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB işçi alımı illere kadro dağılımı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Çöp Adam 1. bölümde neler yaşandı? Çöp Adam son bölüm özeti...
- Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
- EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...
- Çöp Adam dizisi oyuncuları kimdir, hangi oyuncu kimi oynuyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
- Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?
- Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...