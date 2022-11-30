Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü kusurlu olarak ölümlü trafik kazalarına karışan otobüs firmalarının isimlerini açıkladı

İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "Kusurlu Olarak Ölümlü Trafik Kazalarına Karışan Şehirlerarası Yolcu Otobüsleri" açıklaması;

2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı 03.02.2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiş ve Eylem Planında "2918 sayılı Kanunun Ek 4'üncü Maddesi çerçevesinde, karayollarında yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların kusurlu olarak karışmış olduğu ölümlü trafik kazası sonuçlarının ve otobüs işleticisi teşebbüsün unvanının, televizyon ve basın organları aracılığı ile kamuoyuna ilanı" hususuna yer verilmiştir.