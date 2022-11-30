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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Hareket bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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