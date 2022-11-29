Mamak Belediyesi’nden sokak köpeklerinin öldürüldüğü iddiasına yalanlama

Güney, ekiplerin aynı zaman diliminde daha önce planlanan saha çalışması için Ege Mahallesi'ne gidip bazı saldırgan köpeklerin yerlerine ilişkin bilgi almaya çalıştığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Çalışma yapıldığı esnada takviye ekibe ihtiyaç olduğu için arkadaşlarımızı hızlı bir şekilde mahalleye çağırdık. Bir vatandaşın evinin olduğu sokakta çalışma yapılırken, kendisi çalışanlarımıza müdahale ederek kamuya ait aracımızın kapaklarını izinsiz ve zorla açmıştır. Ekip çalışanlarını tehdit ederek iftirada bulunduğu görülmüş olup, anestezi süreci devam eden köpekleri aracın içinden çıkartarak yere atmıştır. 'Belediye köpekleri öldürüyor' diye telefonuna çekim yaparak ve personelimizi de izinsiz çekerek sosyal medya hesaplarına yaymıştır. Benim de içinde bulunduğum aracın camlarını yumruklayarak saldırgan tavır sergilemiştir."

Olaydan sonra ilgili birimlerin ve görevlilerin alana geldiğini söyleyen Güney, "Gerekli tüm tespitler ve incelemeler yapılarak, diğer hayvanların hayatta olup anestezi altında oldukları, sadece bir hayvanın trafik kazası sonucu eks olarak kanamalı bir şekilde araçta olduğu, onun kanının diğer iki hayvana bulaştığını tespit ettiler. Diğer hayvanların sağlıklı oldukları görülerek tutanak altına alındılar ve konu burada açıklığa kavuştu." ifadelerini kullandı.

Sonrasında muhtarlığa gelen bazı kişilerin ekipleri takip ederek planlanan çalışmalara engel olmaya çalıştığını ve hakaret ettiklerini dile getiren Güney, ilgili kişilerden şikayetçi olunarak hukuki işlemlerin başlatıldığını ifade etti.