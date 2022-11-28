Görme engelli hafız Ravzanur Başkan Erdoğan'ı anlattı: Onun düşmana karşı olan dik duruşuna hayranız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Ravzanur ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sonrası duygularını aktaran örnek genç hafız Ravzanur "Tayyip dedeme kendi ellerimle kek ve çay yaptık. Çok beğendi. Bize çok samimi davrandı, sohbet etti. Derslerimi, okulumu, hafızlığımın nasıl olduğunu sordu. Çok sağ olsun bize hediyeler getirmiş." dedi. Anne Rabia Koçaker ise,"Rabbim ona düşmanlık yapanları kahretsin. Bizimki farklı bir sevgi. Onun düşmana karşı olan dik duruşuna hayranız." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.
'CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖLGESİ YETER'
Başkan Erdoğan ile daha öncede görüştüklerini belirten anne Rabia Koçaker duygularını anlattı. Sabah'ta yer alan habere göre, Koçaker, "Cumhurbaşkanımızın evimize gelmesi çok güzel bir duygu. Allah ömrüne ömürler katsın, ayaklarına güç kuvvet versin. Çok büyük mutluluk yaşadık. Yüzüne bakınca heyecandan konuşamadım bile."
"Miting alanında da beraberdik. Bize, 'Çocukları al eve gidin, kızlar keki yapsın çay yapın' ziyaretine geleceğim dedi. Bizde hemen eve geldik ve hazırlığımızı yaptık. Rabbim ona düşmanlık yapanları kahretsin. Bizimki farklı bir sevgi. Onun düşmana karşı olan dik duruşuna hayranız. Çay ve keki kızım Ravzanur ve kardeşi yaptı."
"Reisimize dualı kek yedirip, çay içirdik. Rabbim şifa olsun. Biz onunla mutluluğu paylaştık. Bize en büyük hediye kendisinin evimizi şereflendirmesi. Biz halen daha şokundayız. Daha öncede ziyaret edeceğini söylemişti. Hemen geleceğini söylediğinde şoka uğradık" dedi.
'TAYYİP DEDEME KEK VE ÇAY YAPTIM'
Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ravzanur Koçaker ise çok mutlu olduğunu söyledi. Ravzanur, "Çok mutlu olduk. Onun evimize gelmesini çok istemiştik. Kendi ellerimizde Tayyip dedeme kek ve çay yaptım."
"Kekimi çok beğendiği söyledi. Bize çok samimi davrandı, sohbet etti. Derslerimi, okulumu, hafızlığımın nasıl olduğunu sordu. Çok sağ olsun bize hediyeler getirmiş. Daha öncede görüşmüştük. Tekrar görüşmeyi çok istiyorum" diye konuştu.
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