Görme engelli hafız Ravzanur Başkan Erdoğan’ı anlattı: Onun düşmana karşı olan dik duruşuna hayranız

"Kekimi çok beğendiği söyledi. Bize çok samimi davrandı, sohbet etti. Derslerimi, okulumu, hafızlığımın nasıl olduğunu sordu. Çok sağ olsun bize hediyeler getirmiş. Daha öncede görüşmüştük. Tekrar görüşmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

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