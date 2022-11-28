Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek? Gündem yoğun: EYT, SÖZLEŞMELİYE KADRO... 28 kasım kabine toplantısı sonuçları neler?
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bugün toplanacak olan kabine toplantısında gündem yoğun. Masada milyonları ilgilen EYT, sözleşmeliye kadro gibi kritik kararlar konuşulacak. Vatandaşlar arama motorlarında "28 Kasım kabine toplantısı sonuçları neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek?
Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabinenin gündeminde kritik konular yer alıyor. Sözleşmeliye kadro ne zaman? EYT'de son durum ne? Suriye ve Irak'a kara harekatı hangi aşamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
Kabine toplantısı kararları için gözler bugün Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özellikle sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük olan toplantıda Suriye'de gerçekleştirilme olasılığı üzerinden gündeme gelen kara harekatı için de Külliye'de değerlendirme yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine Toplantısı bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından alınan kararlar hakkında açıklama yapması bekleniyor.
İŞTE KABİNENİN GÜNDEM MADDELERİ
Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda başta sözleşmeliye kadro olmak üzere pek çok konu ele alınacak.
İşte Kabine toplantısında ele alınacak konulara ilişkin başlıklar;
SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN?
Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi. Kadro ile ilgili dikkatleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çeviren açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.
Bakan Bilgin "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.
EYT'DE SON DURUM
Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Başkan Erdoğan'a bir sunum yapılacak. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum değerlendirilecek.
KARA HAREKATI GERÇEKLEŞECEK Mİ?
Son olarak Pençe Kılıç harekatı ile havadan teröristlere yönelik gerçekleşen operasyon sonrasında kara harekatı gündeme gelmiş ve Başkan Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı.
"TEPELERİNE BİNECEĞİZ"
Erdoğan karadan sınır ötesi operasyon mesajı vererek, "Uçaklar, SİHA'lar, toplarla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan zamanda karadan da teröristlerin tepesine bineceğiz" ifadelerini kullandı.
FIRSATÇILAR İÇİN YENİ CEZALANDIRMA YÖNTEMİ
Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.
Başkan Erdoğan bu konuyla ilgili olarak "Hazine Maliye ve Ticaret Bakanlıklarımız hassasiyetle takip ediyor. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine Toplantımızda inşallah masaya yatırırız" demişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fırsatlar için son iki gün! Tarım Kredi Marketlerde DEV İNDİRİM! 32'li tuvalet kağıdı 104, peynir 34.95, tereyağı 34.75 TL! İşte Kasım ayı güncel liste
- Sözleşmeli personele kadroda KRİTİK GÜN! 4B'li sözleşmeli personel 4A'lı olacak! Sosyal ve mali haklar değişiyor
- 16 meslek için KRİTİK TARİH 1 OCAK! Yeterlilik şartı geliyor! Kuaför, Güzellik uzmanı, Boyama operatörü, Ayakkabı imalatçısı... MYK Belgesi nasıl alınır?
- Taşerona kadro ne zaman açıklanacak? Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) 90 bin taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek? Gündem yoğun: EYT, SÖZLEŞMELİYE KADRO... 28 kasım kabine toplantısı sonuçları neler?
- POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 29. Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ne zaman yapılacak?
- Ünlülerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücret şoke etti! Hadise’den İbrahim Tatlıses'e listede kimler var kimler! Rekor ücret o isimde
- e-Devlet çöktü mü? 28 Kasım e-Devlet neden açılmıyor? e-Devlet ne zaman düzelecek? SON DAKİKA HABERLER
- DHBT sınav sonuçları erken açıklanır mı? 2022 KPSS DHT sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
- AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Anadolu Üniversitesi AÖF açıköğretim vize sınavı ne zaman?
- Klinik Destek Elemanı, Hasta Karşılama İŞKUR başvuru şartları | 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- Akaryakıta indirim sabah erken saatlerde duyuruldu! 28 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? SON DAKİKA HABERLER