Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek? Gündem yoğun: EYT, SÖZLEŞMELİYE KADRO... 28 kasım kabine toplantısı sonuçları neler?

Kabine toplantısı saat kaçta başlayıp, bitecek sorusunun cevabı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan kabinenin gündeminde kritik konular yer alıyor. Sözleşmeliye kadro ne zaman? EYT'de son durum ne? Suriye ve Irak'a kara harekatı hangi aşamada? Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

Kabine toplantısı kararları için gözler bugün Başkan Recep Tayip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Özellikle sözleşmeliye kadro ve emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için önemi büyük olan toplantıda Suriye'de gerçekleştirilme olasılığı üzerinden gündeme gelen kara harekatı için de Külliye'de değerlendirme yapılacak.