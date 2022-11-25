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Türkiye'den Orta Koridor'un geliştirilmesi için kritik anlaşma! Türkiye ve 3 ülke imzayı attı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Türkiye’den Orta Koridor’un geliştirilmesi için kritik anlaşma! Türkiye ve 3 ülke imzayı attı

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan dışişleri ve ulaştırma bakanları arasında Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nı (Orta Koridor) geliştirmek için 2022-2027 dönemi yol haritası imzalandı. Böylece Orta Koridor'un kapasitesinin 2025'e kadar yılda 10 milyon tona çıkarılması hedefleniyor.

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