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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir, hangi partiden? Kürşat Engin Özcan kaç yaşında, nereli?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir, hangi partiden? Kürşat Engin Özcan kaç yaşında, nereli?

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. Bugün Ak Parti grup toplantısında Başkan Erdoğan, Aydın Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın İYİ Parti'den ayrılarak Ak Partiye geçtiğini duyurdu. Peki Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir, hangi partiden?

Aydın Nazilli Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ak Parti grup toplantısında Başkan Erdoğan'ın duyurusuyla Ak Partiye geçtiğini açıkladı. Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı görevini sürsüren Kürşat Engin Özcan'ın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir, hangi partiden? Kürşat Engin Özcan kaç yaşında, nereli? İşte siyasi kariyeri...

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından İYİ Parti'den AK Parti'ye katılımlar başladı. İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti'ye katıldı.

ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Kürşat Engin Özcan'a rozetini taktı.

Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz çok ciddi ve sıkıntılardan geçmektedir. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."

KÜRŞAT ENGİN ÖZCAN KİMDİR?

Kürşat Engin Özcan 1976 yılında Nazilli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Nazilli'de tamamlayan Özcan, daha sonra Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Okulun ardından avukatlık mesleğine başladı.

Özcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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