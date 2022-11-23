Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan kimdir, hangi partiden? Kürşat Engin Özcan kaç yaşında, nereli?

Kürşat Engin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Tüm dünya ve dolayısıyla ülkemiz çok ciddi ve sıkıntılardan geçmektedir. Millete ve memlekete hizmet için her zaman emrinizdeyim sayın Cumhurbaşkanımız."