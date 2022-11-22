İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ | 22 Kasım İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikmeler var mı? Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Adalar seferleri iptal mi?
İstanbul'da toplu taşımada en önemli araçlardan biri olan feribot ve vapur seferleri kötü hava koşulları sebebiyle zaman zaman iptal olabildiği gibi gecikmelerde yaşanabiliyor. Dün akşam saatleri itibariyle başlayan kuvvetli yağış ve rüzgarın etkisiyle vapur seferlerini kullanan İstanbullular vapur seferlerinin iptal olup olmadığını merak ediyor. İşte iptal olan vapur seferlerinin listesi...
Vapur seferleri iptal oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul'da ulaşım olarak feribot kullanan vatandaşlar kötü hava koşulları sebebiyle arama motorlarında "Vapur indirim iptal mi oldu?", "22 Kasım iptal olan vapur seferleri listesi" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Peki 22 Kasım İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikmeler var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
22 KASIM İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı belirtildi. Buna göre, hava muhalefeti (Lodos) nedeniyle aşağıdaki seferler yapılamıyor:
Üsküdar - Aşiyan
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar - Bakırköy - Kadıköy
Avcılar - Bostancı
Beşiktaş - Adalar
Maltepe - Adalar
Kabataş - Adalar
Bostancı - Adalar (Ring)
Kabataş - Kadıköy
Eminönü - Üsküdar
Üsküdar - Haliç
Beşiktaş - Kadıköy
Eminönü - Rumeli Kavağı,
Üsküdar - Anadolu Kavağı, Boğaz Gidiş,
Bostancı - Karaköy - Kabataş,
Beşiktaş - Haliç hatlarında iptaller ve gecikmeler yaşanmaktadır.
BUDO 22 KASIM İPTAL OLAN SEFERLER
BUDO'dan yapılan açıklama şu şekilde:
22.11.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.11.2022 08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
22.11.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.11.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
22.11.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
22.11.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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