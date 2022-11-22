İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ | 22 Kasım İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikmeler var mı? Üsküdar, Kadıköy, Maltepe, Adalar seferleri iptal mi?

Vapur seferleri iptal oldu mu sorusunun cevabı merak konusu oldu. İstanbul'da ulaşım olarak feribot kullanan vatandaşlar kötü hava koşulları sebebiyle arama motorlarında "Vapur indirim iptal mi oldu?", "22 Kasım iptal olan vapur seferleri listesi" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Peki 22 Kasım İDO-BUDO feribot seferlerinde gecikmeler var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...