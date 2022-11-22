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İŞKUR'u zarara uğratanlara 10 ilde operasyon: 35 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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İŞKUR’u zarara uğratanlara 10 ilde operasyon: 35 şüpheli yakalandı

İŞKUR'da ihale yoluyla düzenledikleri meslek edindirme ve iş başı eğitim programlarında usülsüzlük yaparak kurumu 2014-2018 yılları arasında 20 milyon TL zarar uğrattıkları belirlenenn 21'i İŞKUR personeli toplam 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 10 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

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