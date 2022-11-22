Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan terörle mücadele mesajı! Kaynağında yok etme stratejisi devam ediyor

Bakan Akar açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Hudutlarımızdaki mayın temizleme çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin km² alanda insani maksatlı mayın temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 150.000 adet mayın imha edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütü elebaşlarının da itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, terör örgütünün hudutlarımızdan elaman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir."

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 36.854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"19 Kasım'da başlatılan ve Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur."