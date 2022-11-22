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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı! Kaynağında yok etme stratejisi devam ediyor

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Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan terörle mücadele mesajı! Kaynağında yok etme stratejisi devam ediyor

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Bütçe sunumunda açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte." ifadelerine yer verdi. Beyoğlu ve Karkamış saldırılarına tepki gösteren Bakan Akar, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Terörislerden hesabı soruldu." dedi.

TBMM Bütçe sunumunda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK, egemenlik ve bağımsızlığımız için; 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta. Terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde tüm terör örgütlerine karşı mücadele etmekte." şeklinde konuştu.

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Hudutlarımız, 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz olarak hudut birliklerimiz tarafından bugüne kadarki en yoğun ve en etkin tedbirler ile korunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Hudutlarımızdaki mayın temizleme çalışmaları da devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 37 bin km² alanda insani maksatlı mayın temizliği faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 150.000 adet mayın imha edilmiştir. Hudutlarımızda alınan bu yoğun önlemler ve sınır ötesinde yapılan etkin operasyonlar sonucunda, terör örgütü elebaşlarının da itiraf etmek zorunda kaldığı gibi, terör örgütünün hudutlarımızdan elaman ve malzeme aktarımı çok büyük ölçüde engellenmiş, durma noktasına gelmiştir."

"24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar; yurt içinde, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 36.854, sadece bu yılın başından itibaren ise 3.585 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

"19 Kasım'da başlatılan ve Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen Pençe Kılıç Harekâtı, terör örgütüne yönelik son dönemde gerçekleştirilen en büyük, en kapsamlı ve en etkili hava harekâtı olmuştur."

KİMYASAL SİLAH İFTİRASI

"Kahraman ordumuzun başarılarına gölge düşürmek için atılan alçak bir iftiradır. Buna destek olanlar hıyanet içindedir."

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI"

"Teröristler tarafından 20-21 Kasım'da, hedef gözetmeksizin yapılan, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz dâhil (5 yaşında bir çocuk ve 22 yaşında bir kadın öğretmen şehit; 5 aylık hamile kadın entübe halinde) sivil vatandaşlarımızın ölümüne ve yaralanmasına sebep olan, sivil yerleşim yerlerine, vatandaşlarımızın evlerine, araçlarına zarar veren alçak saldırılara, her zaman olduğu gibi gerekli karşılık verildi, verilmekte. Şehitlerimizin, masum insanlarımızın kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız; teröristlerin yaptıklarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

"Pençe-Kilit Harekâtı sonucunda; 460 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1146 adet çeşitli cins ve çapta silah ile bu silahlara ait yaklaşık 530 bin adet mühimmat ele geçirilmiş, 1929 adet mayın/EYP tespit ve imha edilmiş, 561 adet mağara/sığınak bulunmuş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. TSK, DEAŞ'la göğüs göğse mücadele eden tek ordudur ve yaklaşık 4.500 DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirmiştir."

"Yaklaşık 560 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür."

FETÖ'YE GEÇİT YOK

"15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması iltisakı nedeniyle TSK'den bugüne kadar 10.022'si Bakan onayı ile olmak üzere toplam 24.706 kişi ihraç edilmiştir."

TAHIL SEVKİYATI

"İstanbul'da kurulan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden oluşan Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ile bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam 12 milyon tona yakın tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır"

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