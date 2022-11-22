PKK’nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışırken yakalandılar! O hainler hakkında iddianame hazırlandı

TELEFON GÖRÜŞMESİNDE CEZAEVİNE ISRARLA PANTOLON İSTEMİŞ

Sanıkların örgütün sözde yöneticileriyle irtibatlı olduğu ve örgüt hiyerarşisine bağlı hareket ettikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan D.Ö'nün haftalık telefon görüşmesinde E.Ö. ile konuştuğu, ısrarla pantolon istediği, sanıkların Adana'da örgüt adına kurye-milis olarak örgütsel faaliyet yürüten ve haklarında PKK üyeliği suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun görüşme kaydının tespit edildiği, cezaevine sokmaya çalıştıkları PKK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına ilişkin talimatları içeren ve yeni kod ile şifrelerin yazılı olduğu sözde 'zindan yönetmeliği'nin örgütsel gizlilik kurallarına göre hazırlanmış talimat-eğitim notu olduğunun tespit edildiği, örgütsel notlarda cezaevinin iç ve dış koordinasyon yapılanmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı, bu haliyle E.Ö. ve Z.Ö'nün fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ettikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından cezalandırılması talep olunur."