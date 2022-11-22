PKK'nın talimat notunu pantolonun logosuyla gizleyip cezaevine sokmaya çalışırken yakalandılar! O hainler hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika haberine göre Adana'da terör örgütü PKK'nın sözde "zindan yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, örgütün talimatlarını içeren notu tutuklu kişiye götürdükleri pantolonun marka logosunun altına gizleyerek cezaevine sokmaya çalıştıkları belirlenen biri kadın 2 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmaktan" da 5'er yıl olmak üzere 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutanakları ve bilirkişi raporlarına yer verilen iddianamede, E.Ö. ve Z.Ö'nün terör örgütü adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu, "kurye" sıfatıyla örgütsel toplantılara katıldıkları belirtildi.
İddianamede sanıkların geçen yıl 3 Şubat'ta terör soruşturması kapsamında Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan D.Ö'ye bir saz ve içinde çeşitli kıyafetlerin bulunduğu çanta getirdikleri anlatıldı.
Kadın tutukluya getirilen eşyaların cezaevi görevlilerince X-Ray cihazı taramasından geçirildiği belirtilen iddianamede, çantadaki bir pantolonun elle incelemesinin yapıldığı sırada normalde kemer geçebilmesi için iki ucu açık bulunan marka logosunun dikişli olduğunun fark edildiği kaydedildi.
İddianamede, dikişli kısmın söküldüğünde pelür (ince ve yarı saydam bir kağıt türü) kağıda çok küçük harflerle örgütsel doküman niteliğinde pusulanın gizlendiği, bu örgütsel notun ise PKK'nın cezaevi yapılanmasına ilişkin talimatları içerdiği, yeni kod ve şifrelerin yazıldığı sözde "zindan yönetmeliği"nin güncel hali olduğu ifade edildi.
TELEFON GÖRÜŞMESİNDE CEZAEVİNE ISRARLA PANTOLON İSTEMİŞ
Sanıkların örgütün sözde yöneticileriyle irtibatlı olduğu ve örgüt hiyerarşisine bağlı hareket ettikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan D.Ö'nün haftalık telefon görüşmesinde E.Ö. ile konuştuğu, ısrarla pantolon istediği, sanıkların Adana'da örgüt adına kurye-milis olarak örgütsel faaliyet yürüten ve haklarında PKK üyeliği suçundan adli işlem yapılan kişilerle yoğun görüşme kaydının tespit edildiği, cezaevine sokmaya çalıştıkları PKK terör örgütünün cezaevi yapılanmasına ilişkin talimatları içeren ve yeni kod ile şifrelerin yazılı olduğu sözde 'zindan yönetmeliği'nin örgütsel gizlilik kurallarına göre hazırlanmış talimat-eğitim notu olduğunun tespit edildiği, örgütsel notlarda cezaevinin iç ve dış koordinasyon yapılanmasına ilişkin bilgilerin yer aldığı, bu haliyle E.Ö. ve Z.Ö'nün fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ettikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak' suçlarından cezalandırılması talep olunur."
Terör örgütü PKK'nın cezaevinde bulunan üyelerine çeşitli eylem ve örgütsel gizlilikle ilgili talimatlarını içeren notu tutuklu D.Ö'ye ulaştırmaya çalıştıkları belirtilen sanıklar ise haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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