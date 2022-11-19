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Son dakika: TSK'ya ait savaş uçakları Suriye'deki PKK/YPG mevzilerini vuruyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022
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Son dakika: TSK’ya ait savaş uçakları Suriye’deki PKK/YPG mevzilerini vuruyor

Son dakika haberi... Türkiye'ye ait çok sayıda savaş uçağı, terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de yer alan mevzilerini vuruyor. Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımını yaptı. Terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP, İngilizce tweetler atarak başlatılan hava harekatını durdurma çağrısında bulundu. Öte yandan harekatta Rusların kontrolündeki Suriye hava sahası kullanılıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Bir gece ansızın gelebiliriz" diyerek, Suriye'nin kuzeyi ve Irak'taki terör örgütü hedeflerine karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermişti.

ABD Erbil Başkonsolosluğu, geride kalan gün yaptığı açıklamayla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi opersayon düzenleyeceğini belirterek, 'vatandaşlarını' uyarmıştı.

TSK'YA AİT SAVAŞ UÇAKLARI PKK'NIN İNLERİNİ VURUYOR

Milli Savunma Bakanlığı, "Hesap zamanı! Alçaklardan hain saldırıların hesabı soruluyor!" paylaşımını yaptı.

RUSLARIN KONTROLÜNDEKİ HAVA SAHASI KULLANILIYOR

Öte yandan sınır ötesi harekatta Rusların kontrolündeki Suriye hava sahası kullanılıyor.

İŞTE HAVALANAN SAVAŞ UÇAKLARI

Milli Savunma Bakanlığı, bir Türk savaş uçağının pistten kalkış anına ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntü, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığından havalandı.

AK PARTİLİ ÇELEBİ'DEN PAYLAŞIM

Asker kökenli AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla, operasyonu doğruladı. Paylaşımına, "Bir gece ansızın..." notunu düşen Çelebi, savaş uçaklarına ait görsellere yer verdi.

TSK UÇAKLARI NERELERİ VURUYOR?

Bu gece vurulan PKK hedefleri ise şöyle;

SURİYE

Ayn el Arab, Ayn İsa, Ayn Dagne, Derbesiye, Tel Rıfat, Maranez, Malikiye Minnig Havalimanı



IRAK

Irak/Asos Irak/Süleymaniye Irak/Sincar Irak/Kandil Irak/Senkeser(Erbil)

KONVOY SURİYE'YE GİRDİ İDDİASI

Öte yandan TSK'ya ait büyük bir konvoyun Bab Al Salama bölgesinden Suriye'ye girdiği iddia edildi.

HDPKK'NIN ETEKLERİ TUTUŞTU: AVRUPA'YA ÇAĞRI YAPTILAR

Kahraman ordumuzun düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu.

HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.

UZMANLAR OPERASYONU A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları: "Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını özellikle PKK ve destekçileri pek ciddiye almamışlardı. Taksim'deki hain saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Dost düşman bunu görüp Türkiye'nin ne kadar ciddi olduğunu anlasın.

Hava harekatında öncelikle tüm hedefler vurulur ve sonrasında kara harekatı başlar. Hava harekatı çok uzun sürmez. 30 dakika ila 2 saat arasında sürer genelde. Ama kara harekatı olur mu o şu an için belli değil.

Bölgeden gelen bilgilere göre başka hedefler de vurulabilir. Bunlar için de ayrı bir plan yapılabilir. Bizim hava kuvvetlerini vuracak silahlar terör örgütünün elinde yok. Bizim uçaklarımızı vuramazlar ama alçak uçuşlar biraz riskli.

Gece harekatı yapmak gündüze göre çok daha zordur. Herkes bunu yapamaz. Gözle görüş söz konusu değil. Aletle bulup vurmanız gerekiyor. Bu konuda büyük bir kabiliyete sahibiz."

Ayrıntılar geliyor...

Mehmetçik vurdu ses HDP’den çıktı!

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