Son dakika: TSK’ya ait savaş uçakları Suriye’deki PKK/YPG mevzilerini vuruyor

HDPKK'NIN ETEKLERİ TUTUŞTU: AVRUPA'YA ÇAĞRI YAPTILAR

Kahraman ordumuzun düzenlediği hava harekatı sonrası HDPKK'nın etekleri tutuştu.



HDP'nin Avrupa Temsilciliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunan YPG terör örgütüne başlattığı hava harekatını durdurma çağrısında bulundu.

UZMANLAR OPERASYONU A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ

Emekli Hava Albay Mustafa Hacımustafaoğulları: "Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını özellikle PKK ve destekçileri pek ciddiye almamışlardı. Taksim'deki hain saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Dost düşman bunu görüp Türkiye'nin ne kadar ciddi olduğunu anlasın.

Hava harekatında öncelikle tüm hedefler vurulur ve sonrasında kara harekatı başlar. Hava harekatı çok uzun sürmez. 30 dakika ila 2 saat arasında sürer genelde. Ama kara harekatı olur mu o şu an için belli değil.

Bölgeden gelen bilgilere göre başka hedefler de vurulabilir. Bunlar için de ayrı bir plan yapılabilir. Bizim hava kuvvetlerini vuracak silahlar terör örgütünün elinde yok. Bizim uçaklarımızı vuramazlar ama alçak uçuşlar biraz riskli.

Gece harekatı yapmak gündüze göre çok daha zordur. Herkes bunu yapamaz. Gözle görüş söz konusu değil. Aletle bulup vurmanız gerekiyor. Bu konuda büyük bir kabiliyete sahibiz."

Ayrıntılar geliyor...