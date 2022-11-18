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İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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İzmir’de 3.5 büyüklüğünde deprem! AFAD büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre İzmir'de gece saatlerinde merkez üssü Gaziemir ilçesi olmak üzere, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.09'da merkez üssü İzmir'in Gaziemir ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8.2 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.18 05:39:33 36.4800 30.2013 11.4 -.- 2.0 -.- AKCAALAN-FINIKE (ANTALYA) İlksel
2022.11.18 05:17:30 37.0175 28.4372 4.1 -.- 1.4 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 05:05:01 36.9052 28.9902 6.9 -.- 1.7 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.18 04:09:36 38.3570 27.1753 4.3 -.- 3.3 3.4 BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.18 03:44:08 37.5910 26.8260 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.11.18 02:35:36 38.5305 45.0173 5.0 -.- 3.6 3.8 IRAN İlksel
2022.11.18 02:33:44 37.0092 28.4305 5.0 -.- 1.3 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 02:33:34 37.0193 28.4172 7.5 -.- 1.4 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 02:15:47 38.3218 27.2222 7.5 -.- 1.7 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel


2022.11.18 01:18:55 36.6898 26.7838 136.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.18 00:27:36 37.0837 28.4073 6.5 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.18 00:19:34 36.4917 27.1157 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.18 00:13:51 38.7488 42.5890 13.5 -.- 1.8 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.18 00:04:05 38.3452 27.1825 4.6 -.- 2.1 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.17 23:50:31 36.4522 27.0382 5.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 23:13:53 36.3502 28.0118 54.5 -.- 1.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 22:37:04 37.3253 31.0177 129.6 -.- 2.4 -.- HASKIZILOREN-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.11.17 21:56:32 39.0032 31.6047 12.1 -.- 1.7 -.- OZHAN-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.17 21:44:38 39.0150 31.5993 5.5 -.- 2.4 -.- BUYUKTUGLUK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.11.17 20:41:54 40.8873 42.7610 6.4 -.- 1.9 -.- CARDAKLI-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.11.17 20:38:24 38.2160 38.5882 6.2 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.11.17 19:40:41 36.4778 27.1140 5.1 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 19:10:43 37.9782 27.1527 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.17 17:33:20 39.9177 27.9002 0.0 -.- 1.5 -.- YEROLUK-(BALIKESIR) İlksel
2022.11.17 17:18:32 36.9482 27.6113 6.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 16:44:57 34.5618 26.6597 6.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 15:13:33 35.2320 26.9490 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.17 14:42:52 36.1392 33.5212 0.0 -.- 1.4 -.- YANISLI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.17 13:47:12 37.0552 28.3168 12.5 -.- 1.5 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.17 13:10:40 37.5705 29.6177 1.8 -.- 1.3 -.- SALDA-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2022.11.17 12:38:03 37.3070 31.9507 5.0 -.- 2.1 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel

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