18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Filistin halkına başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada çıkan ve 21 kişinin öldüğü yangın nedeniyle Filistin halkına başsağlığı diledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA