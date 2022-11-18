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5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

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