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Gazze'de Cebaliya Mülteci Kampı'nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'nda bir binada çıkan yangında 21 kişinin öldüğü belirtildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangında ölenler için ulusal yas ilan etti. Öte taraftan Türk Dışişleri Bakanlığından da acı olay sonrası taziye mesajı yayımlandı.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 00:24 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 00:37
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Gazze’de Cebaliya Mülteci Kampı’nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye

Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Cebaliya Kampı'nda bir binada yangın çıktığını kaydetti.

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Gazze’de Cebaliya Mülteci Kampı’nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye

Sivil Savunma İdaresi'nden yapılan açıklamada ise yangın çıkan binada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldığı aktarıldı. Yangında yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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Gazze’de Cebaliya Mülteci Kampı’nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye

Sivil savunma ekiplerinin, yangını kontrol altına aldığı ve diğer binalara sıçramasını önlediği kaydedildi.

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Gazze’de Cebaliya Mülteci Kampı’nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye

İlk belirlemelere göre, yangına, bina içinde depolanan benzinin neden olduğu, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.

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Gazze’de Cebaliya Mülteci Kampı’nda yangın: 21 kişi öldü | Türk Dışişleri Bakanlığından taziye

Öte yandan, Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Mey Keyle'nin yangında yaralananların gerekirse Batı Şeria'daki hastanelere nakledilmesi için talimat verdiği bilgisi geçildi.