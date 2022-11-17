Kadıköy’de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum

Kadıköy Söğütlüçeşme durağında meydana gelen metrobüs kazasınin detayları merak ediliyor. Söğütlüçeşme durağında metrobüsün duvara çarpması sonucunda kaza meydana gelirken henüz ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmamakta. Olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Peki Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? İşte Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum...