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Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Kadıköy’de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum

Kadıköy'de yaşanan metrobüs kazasının ardından vatandaşlar detayları araştırarak ölü ve yaralı var mı yok mu öğrenmeye çalışıyorlar. Kadıköy'de bulunan Söğütlüçeşme durağında metrobüs kazası meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Peki Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı?

Kadıköy Söğütlüçeşme durağında meydana gelen metrobüs kazasınin detayları merak ediliyor. Söğütlüçeşme durağında metrobüsün duvara çarpması sonucunda kaza meydana gelirken henüz ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir bilgi bulunmamakta. Olay yerine sağlık ekipleri sev edildi. Peki Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? İşte Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum...

KADIKÖY METROBÜS KAZASI NASIL OLDU?

Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağından çıkan metrobüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

KADIKÖY BELEDİYESİ'NİN DUVARINA ÇARPTI

Kaza, Kadıköy Söğütlüçeşme Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, son durağından çıkmakta olan bir metrobüs bilinmeyen bir sebeple şoförünün kontrolünden çıkarak Kadıköy Belediyesi'nin bahçe duvarına çarptı. Güçlükle duran metrobüs duvarı ve duvardaki demir korkulukları yıktı.

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada metrobüs sürücüsü ile kaldırımda yürüyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis, caddede önlem alırken trafik kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı. Belediye ekipleri de metrobüsü bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

"AĞAÇLARA ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ"

Görgü tanığı Özkan Özcan "Perondan çıktığı gibi hiç frene basmadan belediyenin duvarına vurdu. Bir yayanın koluna çarparak hafif yaralandı. Ağaçlara çarptıktan sonra durabildi. Yolcu yoktu" diye konuştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ederken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duraktan hızla çıkan metrobüs, yolda manevra yapamayıp duvara vuruyor.

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