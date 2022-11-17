Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Trabzon’da! Petrol ve doğalgaz için araştırma yapacak

Trabzon Limanına 2 Kasım.2022 günü demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi bir müddet daha Trabzon Limanı'nda demirli kalacağı ve bu süre zarfında burada lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.