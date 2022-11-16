NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
Polonya'nın sınır köylerinden birine füze düşmesi dünyada özellikle de NATO ülkelerinde büyük yankı uyandırdı. Söz konusu olayın ardından gündeme gelen 4. ve 5. maddeler nedir, ne anlama geliyor? 4. madde harekete geçerse ne olur? 5. maddenin içeriği ne? NATO üyesi ülkeler hangileri? İşte 4. ve 5. maddeye dair merak edilenler...
NATO 4. ve 5. maddeleri nedir sorusu Polonya'ya düşen füze haberinin ardından merak konusu oldu. NATO ülkesi Polonya'nın sınırına düşen ve kim tarafından atıldığı henüz meçhul durumda olan füzenin ardından NATO acil toplantı çağrısı yaptı. Peki 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme bölgede büyük bir krize neden olurken çok sayıda ülkeden Polonya'ya destek mesajları geldi.
LETONYA'DAN 4. MADDE ÇAĞRISI
Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks de, bir NATO ülkesinin, toprak bütünlüğü, bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında olduğunu düşündüğünde müttefiklerle istişare istemesine imkan veren 4. maddeyi harekete geçirme konusunda çağrıda bulundu.
4. Madde
-Taraflardan herhangi biri, taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm taraflar birlikte danışmalarda bulunacak.
5. MADDE DEVREYE GİRER Mİ?
NATO Antlaşması'na göre üye ülkelerden birine yönelik saldırı tüm üye ülkelere yapılmış kabul edilerek; geniş kapsamda savunma ve saldırı desteği sağlanmasına kararı alınıyor
Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5'inci maddesi şöyle:
- Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan taraf ya da taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır.
- Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."
NATO ÜYESİ ÜLKELER HANGİLERİ?
İşte NATO üyesi ülkeler ve katıldıkları yıllar:
*Almanya (1955)
*Amerika Birleşik Devletleri (1949)
*Arnavutluk (2009)
*Belçika (1949)
*Birleşik Krallık (1949)
*Bulgaristan (2004)
*Çek Cumhuriyeti (1999)
*Danimarka (1949)
*Estonya (2004)
*Fransa (1949)
*Hırvatistan (2009)
*Hollanda (1949)
*İspanya (1982)
*İtalya (1949)
*İzlanda (1949)
*Kanada (1949)
*Karadağ (2017)
*Kuzey Makedonya (2020)
*Letonya (2004)
*Litvanya (2004)
*Lüksemburg (1949)
*Macaristan (1999)
*Norveç (1949)
*Polonya (1999)
*Portekiz (1949)
*Romanya (2004)
*Slovakya (2004)
*Slovenya (2004)
*Türkiye (1952)
*Yunanistan (1952)
5. MADDE İÇİN ÖNCE 4. MADDE DEVREYE ALINMALI
5. maddenin devreye girmesi için önce 4. maddenin aktive edilmesi gerekiyor. NATO'nun bu çerçevede toplanan kanıtları incelemesi ve bir soruşturma yürütmesi bekleniyor. Ancak 4. maddenin aktive edilmesi NATO'nun çatışmaya gireceği anlamına gelmiyor. Bu 5. maddenin aktive edilmesi öncesi istişarelerin yapılması anlamına geliyor.
RUSYA MI FIRLATTI?
Olaydan kısa süre sonra kameraların karşına geçen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, füzelerin Rus güçleri tarafından ateşlendiğini iddia etti. İddiaların odağındaki Rusya ise Polonya - Ukrayna sınırındaki hiçbir hedefe saldırıda bulunmadıklarını savunarak suçlamaları reddetti.
Rus Savunma Bakanlığı olayın NATO'yu savaşa sürüklemeye yönelik bir provokasyondan ibaret olduğunu öne sürdü.
UKRAYNA MI FIRLATTI?
ABD'li yetkililer, "İlk bulgular Polonya'ya düşen füzenin, Ukrayna tarafından Rus füzesinin düşürülmesi için fırlatıldığını gösteriyor" açıklamasını yaptı.
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