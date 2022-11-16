NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?

NATO 4. ve 5. maddeleri nedir sorusu Polonya'ya düşen füze haberinin ardından merak konusu oldu. NATO ülkesi Polonya'nın sınırına düşen ve kim tarafından atıldığı henüz meçhul durumda olan füzenin ardından NATO acil toplantı çağrısı yaptı. Peki 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan bu gelişme bölgede büyük bir krize neden olurken çok sayıda ülkeden Polonya'ya destek mesajları geldi.