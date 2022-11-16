İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...
İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı. Peki, İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak, yeni havalimanı metrosunun güzergâhı ne? İşte, İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri...
İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı Metrosunun açılışı için geri sayım sürüyor. Yeni havalimanını şehir merkezine bağlayacak olan M11 projesi, test aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılacak. Peki, İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? İstanbul havalimanı metrosunun güzergâhı ne? İşte, detaylar...
Temeli 2016 yılında atılan, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona gelindi. Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılış tarihi merak konusu oldu.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "YAKINDA AÇIYORUZ"
İstanbul Havalimanı Metrosu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI, 4 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR!
Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.
Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.
İstanbul Havalimanı Metro hattı açıldığında yolcular hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.
Metro hattının en geç Aralık ayının başında hizmete alınması bekleniyor.
İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI
- Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı).
- Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı).
- Hasdal.
- Kemerburgaz.
- Göktürk.
- İhsaniye.
- Uydu Terminali.
- İstanbul Havalimanı.
- Kargo Terminali
- Arnavutköy-1.
- Arnavutköy-2.
- Fenertepe.
- Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı).
- Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı).
- Halkalı Stadı.
- Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
- EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?
- AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?
- Türkiye İskoçya maçı canlı izle | TRT 1 YAYIN AKIŞI: Türkiye İskoçya maçı saat kaçta başlayacak? Şifreli mi, şifresiz mi?
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...
- NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
- İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler?
- FED TOPLANTI TAKVİMİ | FED faiz toplantısı Aralık 2022 ne zaman? FED faiz kararı açıklanacağı tarih belli oldu mu?
- Polonya'da ne oldu, füze mi düştü? Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı? Polonya'ya kim saldırdı?