İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...

İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı Metrosunun açılışı için geri sayım sürüyor. Yeni havalimanını şehir merkezine bağlayacak olan M11 projesi, test aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılacak. Peki, İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? İstanbul havalimanı metrosunun güzergâhı ne? İşte, detaylar...

Temeli 2016 yılında atılan, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona gelindi. Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılış tarihi merak konusu oldu.