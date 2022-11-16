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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...

İstanbul Havalimanı'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşa edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu için geri sayım başladı. Peki, İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak, yeni havalimanı metrosunun güzergâhı ne? İşte, İstanbul Havalimanı Metro Hattı durakları ve isimleri...

İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği İstanbul Havalimanı Metrosunun açılışı için geri sayım sürüyor. Yeni havalimanını şehir merkezine bağlayacak olan M11 projesi, test aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte hizmete açılacak. Peki, İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? İstanbul havalimanı metrosunun güzergâhı ne? İşte, detaylar...

Temeli 2016 yılında atılan, İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattı'nda sona gelindi. Dünyanın en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattının açılış tarihi merak konusu oldu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: "YAKINDA AÇIYORUZ"

İstanbul Havalimanı Metrosu ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp Göktürk-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLISI, 4 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLIYOR!

Proje, 37 buçuk kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlıyor.

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometreyle Türkiye'nin en hızlısı.

İstanbul Havalimanı Metro hattı açıldığında yolcular hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak.

Metro hattının en geç Aralık ayının başında hizmete alınması bekleniyor.

İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI

  • Gayrettepe (M2 Yenikapı - Hacıosman Metro ve Zincirlikuyu Metrobüs Bağlantısı).
  • Kağıthane (M7 Mahmutbey - Mecidiyeköy Bağlantısı).
  • Hasdal.
  • Kemerburgaz.
  • Göktürk.
  • İhsaniye.
  • Uydu Terminali.
  • İstanbul Havalimanı.

  • Kargo Terminali
  • Arnavutköy-1.
  • Arnavutköy-2.
  • Fenertepe.
  • Kayaşehir Merkez (M3 Kirazlı - Başakşehir Metro Bağlantısı).
  • Olimpiyat (M9 Bahariye - Olimpiyat Metro Bağlantısı).
  • Halkalı Stadı.
  • Halkalı (M1B Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro ve Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı.
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