Hakimlerin üzerine yürüyen CHP'li Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan sert yanıt: Had bilmeze had öğretmek benim vazifem
Yalova Adalet Sarayı’nda mahkeme salonunu basarak hakimleri ve savcıları tehdit eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ haddini bildirdi. Bozdağ, “Ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem.”dedi. CHP’li Başarır Adalet Bakanı Bozdağ’ın üzerine yürüdü.
Plan-Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da yaşanan olayı gündeme getirdi.
HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM
Bozdağ, "Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez. Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem." dedi.
BOZDAĞ'IN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
CHP'li Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanı'nın sözlerinin ardından Bozdağ'ın üzerine yürümek istedi. Bu hareketten sonra Bozdağ da "Haddini bilmezin tekisin sen, hukuku ayaklar altına alan adamsın sen, mahkeme basan adamsın sen. İnşallah, bunların hesabını vereceksin. Bağıra bağıra, iftiralarını tekrar ede ede suçluluğunu örtemezsin, öyle değil." diye konuştu.
SEN TÜRK ORDUSUNA DA "SATILMIŞ" DİYEN ADAMSIN
Bozdağ sözlerinin devamında ise "Sen Türk ordusuna da "satılmış" diyen adamsın. Sen kimin ağzıyla konuşuyorsun? Her yerde kabadayılık yapıyorsun, her yerde, her yerde. Kabadayılığa yer yok hukuk devletinde.Bağıra bağıra, hakaret ede ede hukukçu olduğunu söylüyorsun. Senin ahlaksızlığına cevap vermeye benim ahlakım yetmez" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
- İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler?
- FED TOPLANTI TAKVİMİ | FED faiz toplantısı Aralık 2022 ne zaman? FED faiz kararı açıklanacağı tarih belli oldu mu?
- Polonya'da ne oldu, füze mi düştü? Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı? Polonya'ya kim saldırdı?
- Kurtlar Vadisi yeniden başlıyor mu, bilmecesi çözüldü! Hayranlarının ağzı kulaklarına vardı! Necati Şaşmaz net tarihi açıkladı
- Altında yükseliş durdurulamıyor! Çeyrek 1.750, gram 1.065 TL! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Kasım güncel altın fiyatları
- AYÇİÇEK YAĞI 35 TL'den...Tarım Kredi Kooperatif Market'te BÜYÜK KAMPANYA! İşte, yeni indirimli ürünler listesi...
- GSB personel alımı başvuru başladı mı? 2022 GSB sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve şartlar... Kimler başvurabilecek?
- TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir Arsa kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa kura takvimi açıklandı mı? TOKİ Arsa kuraları ne zaman?
- En az ilkokul mezunu KPSS'siz on binlerce kişi alınacak! İŞKUR açık iş ilanları tek tek yayımlandı! İşte güncel liste