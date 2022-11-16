Hakimlerin üzerine yürüyen CHP’li Ali Mahir Başarır’a Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan sert yanıt: Had bilmeze had öğretmek benim vazifem

Plan-Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmeleri sırasında Adalet Bakanı Bozdağ, Yalova'da yaşanan olayı gündeme getirdi.

HAD BİLMEZE HAD ÖĞRETMEK BENİM VAZİFEM

Bozdağ, "Çok açıkça şunu da söylemek isterim: Yargıya karşı, yargı görevi yapan hâkim ve savcılarımıza hakaret edilmesi, Yalova örneğinde olduğu gibi, mahkemeye karşı el kol sağlanması ve adalet içeren sözler söylenmesi asla kabul edilemez. Bakın, ben o konuda açıklamamaya özen gösterecektim ama baktım iş büyük; fotoğrafları, o görüntüleri izledikten sonra daha salondan çıkıp o koridorlarda konuşanları, deşifreleri gördükten sonra ben Adalet Bakanıyım, Hakimler Savcılar Kurulunun Başkanıyım, orada görev yapan hâkime, savcıya hakaret edene cevap vermek, haddini bildirmek, had bilmeze had öğretmek benim vazifem." dedi.