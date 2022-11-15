İstanbul'da deprem mi oldu SON DAKİKA | 15 Kasım Salı az önce nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi
İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika deprem açıklamaları yakından takip ediliyor. İstanbul'da sarsıntı hisseden vatandaşlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" gibi sorulara yanıt ararken, son depremler listesi ile hangi bölgede kaç şiddetinde deprem olduğu bilgisi paylaşıldı. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte 15 Kasım Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Az önce nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? soruları, birkaç saattir sıklıkla araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak deprem bildirimleri yayınlanıyor. Merkez üssü, şiddeti ve derinliği anlık olarak duyurulan son depremler listesinde "İstanbul'da deprem mi oldu?" soruları araştırılmaya başlandı.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından İstanbul'da ve yakın bölgelerde deprem açıklaması bulunmuyor.
İşte 15 Kasım son depremler listesi:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.15 16:14:06 36.1407 33.5505 0.0 -.- 1.4 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2022.11.15 14:50:18 36.6557 34.0742 5.0 -.- 1.6 -.- TABURELI-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2022.11.15 14:26:22 37.3207 35.3398 10.0 -.- 1.5 -.- NUHLU-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.11.15 13:56:19 36.3812 29.4128 40.0 -.- 2.6 -.- AKLAR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.11.15 13:32:08 36.3538 29.6165 4.6 -.- 1.4 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.11.15 12:58:50 40.1290 31.7410 1.1 -.- 2.3 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.11.15 12:40:17 37.2585 31.7807 0.0 -.- 1.6 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2022.11.15 12:10:12 36.6533 36.3263 7.9 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2022.11.15 11:16:21 39.0047 28.0017 2.5 -.- 1.9 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.15 10:53:37 39.5593 39.6437 1.7 -.- 1.7 -.- TATLISU-(ERZINCAN) İlksel
2022.11.15 10:47:41 37.1210 28.4020 7.0 -.- 2.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.15 10:21:27 39.0562 27.5890 0.0 -.- 1.5 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.15 09:32:14 39.2707 27.7785 0.0 -.- 2.2 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2022.11.15 09:32:09 35.9858 26.9338 5.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2022.11.15 09:32:14)
2022.11.15 08:23:01 37.8792 27.1555 10.5 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.15 08:19:34 39.2588 27.8043 9.8 -.- 2.8 -.- BADEMLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.11.15 08:03:51 38.3155 27.1835 5.0 -.- 1.7 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.11.15 07:55:51 36.0783 25.7058 124.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.15 07:23:11 38.3630 27.1380 9.1 -.- 1.6 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2022.11.15 07:16:35 39.6152 39.7158 16.8 -.- 1.8 -.- ULUKOY-(ERZINCAN) İlksel
2022.11.15 07:11:50 40.3735 37.9113 7.5 -.- 1.8 -.- ARPAALAN-MESUDIYE (ORDU) İlksel
2022.11.15 07:03:35 39.1457 28.8785 6.5 -.- 1.4 -.- GUMUSSU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2022.11.15 06:52:09 38.0507 38.5723 5.3 -.- 1.9 -.- ALANCIK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.11.15 06:00:35 36.8267 29.0413 19.9 -.- 1.1 -.- COGMEN-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2022.11.15 05:55:32 37.0997 28.2115 5.2 -.- 0.9 -.- DERINKUYU-(MUGLA) İlksel
2022.11.15 04:31:08 36.9375 29.1583 15.4 -.- 0.5 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2022.11.15 04:27:44 39.9497 25.9590 9.0 -.- 2.2 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.11.15 04:06:17 38.8975 42.4762 24.1 -.- 1.6 -.- YOGURTYEMEZ-AHLAT (BITLIS) İlksel
2022.11.15 04:04:38 36.3780 28.8752 13.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2022.11.15 02:53:12 40.2173 31.6697 5.0 -.- 1.5 -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.11.15 02:26:34 37.3280 36.2790 5.4 -.- 1.6 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.11.15 01:23:04 40.7193 30.3532 5.5 -.- 1.6 -.- ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2022.11.15 01:16:26 40.6962 30.3975 5.0 -.- 1.5 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel
2022.11.15 00:47:14 37.2792 26.9040 12.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.11.15 00:23:21 37.3858 26.9435 13.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
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