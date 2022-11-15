İstanbul’da deprem mi oldu SON DAKİKA | 15 Kasım Salı az önce nerede deprem oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi

Az önce nerede deprem oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? soruları, birkaç saattir sıklıkla araştırılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak deprem bildirimleri yayınlanıyor. Merkez üssü, şiddeti ve derinliği anlık olarak duyurulan son depremler listesinde "İstanbul'da deprem mi oldu?" soruları araştırılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından İstanbul'da ve yakın bölgelerde deprem açıklaması bulunmuyor.

İşte 15 Kasım son depremler listesi: