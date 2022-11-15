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Son dakika: Ağrı'da teröristlere Eren darbesi: 2 PKK'lı tüfekleriyle etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Son dakika: Ağrı’da teröristlere Eren darbesi: 2 PKK’lı tüfekleriyle etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak, Doğubayazıt ilçesi AĞRI DAĞI bölgesinde başlatılan, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde, JÖH, Jandarma Komando timleri ve Güvenlik Korucuları timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 2 terörist 1 M-16, 1 Kaleşnikof Piyade Tüfeği birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir.

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