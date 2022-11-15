Şırnak Valiliğinden Mehmet Emin İlhan açıklaması

İlhan yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Güçlükonak'ta kalıyorum. MHP ilçe başkanıyım. Sabah saat 9.30 civarlarında beni karakola davet ettiler. Oraya gittim. Arkadaşlar, 'Bu numarayı tanıyor musunuz?' diye sordu. Ben 'Yok' dedim. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopim ile sahte olarak başka bir yerden gidip çıkarmışlar. Bunu yapanlar hakkında davacıyım. Onlardan şikayetçiyim. Babam 25 yıl boyunca korucu başıydı. 97'de terör örgütü geldi evlerimizi yaktı. Amcam ile bizim evimizi yaktılar. 'Çocuklar ile birlikte yakın' dediler. 3 kardeşim korucu. Ben de gönüllü korucuyum. MHP ilçe başkanı olarak Güçlükonak'ta devam ediyorum. Bu hat 2019 yılında benim kimlik fotokopimi nerde bulmuşlarsa, gitmişler Cizre'de bir bayide sahte bir imza ile adıma bir hat çıkarmışlar. Ama hat ile ilgili herhangi bir şey yok. Bir görüşme de olmamış o hat ile ilgili. Hepsi asılsız. Hat ile hiçbir bağlantım yok. O hat ile ilgili sosyal medyada bir yalan çıkmış ortaya. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatlarım ile görüştüm. Davalarımızı açtık zaten"