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Şırnak Valiliğinden Mehmet Emin İlhan açıklaması

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Şırnak Valiliğinden Mehmet Emin İlhan açıklaması

Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada dolaşıma sokulan, "İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ile MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesi olduğu" iddialarına ilişkin Şırnak Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilik, GSM hattının yasadışı yollarla çıkarılarak, 3’üncü kişiye verildiğini ve hattın İlhan tarafından kullanılmadığını duyurdu. Gözaltına alınan İlhan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şırnak Valiliği, 13 Kasım'da İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albashır ile MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

YASA DIŞI FAALİYETLERDEN DOLAYI DAHA ÖNCE KAPATILMIŞ

Açıklamada, "GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasadışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İLHAN: "HAT İLE HİÇBİR BAĞLANTIM YOK"

İlçe Başkanı Mehmet Ali İlhan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde jandarma karakoluna çağrıldığını söyledi.

İlhan yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Güçlükonak'ta kalıyorum. MHP ilçe başkanıyım. Sabah saat 9.30 civarlarında beni karakola davet ettiler. Oraya gittim. Arkadaşlar, 'Bu numarayı tanıyor musunuz?' diye sordu. Ben 'Yok' dedim. O numarayı Cizre'de benim kimlik fotokopim ile sahte olarak başka bir yerden gidip çıkarmışlar. Bunu yapanlar hakkında davacıyım. Onlardan şikayetçiyim. Babam 25 yıl boyunca korucu başıydı. 97'de terör örgütü geldi evlerimizi yaktı. Amcam ile bizim evimizi yaktılar. 'Çocuklar ile birlikte yakın' dediler. 3 kardeşim korucu. Ben de gönüllü korucuyum. MHP ilçe başkanı olarak Güçlükonak'ta devam ediyorum. Bu hat 2019 yılında benim kimlik fotokopimi nerde bulmuşlarsa, gitmişler Cizre'de bir bayide sahte bir imza ile adıma bir hat çıkarmışlar. Ama hat ile ilgili herhangi bir şey yok. Bir görüşme de olmamış o hat ile ilgili. Hepsi asılsız. Hat ile hiçbir bağlantım yok. O hat ile ilgili sosyal medyada bir yalan çıkmış ortaya. Beni ve partimi hedef alan terör örgütü bize bu şekilde çamur atıyor. Avukatlarım ile görüştüm. Davalarımızı açtık zaten"

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