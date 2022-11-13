Instagram, Facebook, WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var, neden yavaşladı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre bazı kullanıcılar platform ve hizmetlere erişim sıkıntısı yaşıyor. Peki, Instagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var, neden yavaşladı?