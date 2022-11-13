SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? Twitter'da sorun mu var? 13 Kasım Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
Twitter kullanıcılar 13 Kasım Pazar günü saat 17:30 civarında erişim sorunu yaşamaya başladılar. Sosyal medya kullanıcıları internette "Twitter çöktü mü?", "Twitter'da sorun mu var?" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Peki Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek? Twitter çöktü mü? Twitter'a ne oldu? İşte son dakika gelişmeleri...
Twitter çöktü mü sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 13 Kasım Pazar günü itibarıyla saat 17:30 civarında Twitter kullanıcıları erişim sorunu yaşamaya başladılar. Peki "Twitter çöktü mü?", "Twitter'da sorun mu var?" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Twitter çöktü mü? Twitter erişim problemi ne zaman çözülecek?
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?
Twitter kullanıcıları 13 Kasım Pazar günü itibarıyla saat 17:30 civarında erişim, uygulama, internet sitesi ve oturum aç sorunu yaşadıklarını bildirler. Konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken detayları ahaber.com.tr'den okuyabilirsiniz.
TAKSİM'DE PATLAMA MEYDANA GELDİ
istanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda; polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı meydana gelen patlamayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken RTÜK, geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADA BANT DARALMASI
Sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldı. Öte yandan patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamlarında 4 kişinin olay yerinde 2 kişinin ise hastanede vefat ettiğini yaralı sayısının ise 53 olduğunu aktardı.
TERÖR SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Olay sonrası Emniyet ekipleri ile birlikte sağlık görevlileri de bölgeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlama hakkında terör soruşturması başlatıldığı açıklandı.
TERÖR SALDIRISI MI?
A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı." ifadeleriyle ilk bilgileri aktardı. A Haber'de son durumu değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Mesut Hakkı Caşın, "Bunun terör saldırısı olduğu belli" dedi.
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