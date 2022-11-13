SON DAKİKA: Twitter çöktü mü? Twitter’a ne oldu? Twitter’da sorun mu var? 13 Kasım Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Twitter çöktü mü sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 13 Kasım Pazar günü itibarıyla saat 17:30 civarında Twitter kullanıcıları erişim sorunu yaşamaya başladılar. Peki "Twitter çöktü mü?", "Twitter'da sorun mu var?" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Twitter çöktü mü? Twitter erişim problemi ne zaman çözülecek?