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Son dakika: AK Parti'den AB'ye tepki: İkiyüzlü bir açıklamadır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Son dakika: AK Parti’den AB’ye tepki: İkiyüzlü bir açıklamadır

Son dakika haberleri... AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AB'den gelen Türk Devletleri Teşkilatı talebine ilişkin açıklamalarda bulundu ve sert şekilde karşılık verdi. Çelik, "Bu açıklama haksız ve ikiyüzlü bir açıklamadır" dedi.

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