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Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu | Son depremler

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Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! AFAD duyurdu | Son depremler

Son dakika haberine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 05.08'de 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 78,1 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça'ya 239.73 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.11.13 05:08:07 34.4413 26.5573 13.4 -.- 4.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.13 05:07:51 35.9985 27.8105 46.8 -.- 3.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.13 04:50:08 41.7443 42.9945 5.0 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2022.11.13 04:40:26 35.5193 25.5385 8.3 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.13 04:30:32 38.3445 27.2037 4.7 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.13 04:28:37 36.8665 31.0245 95.1 -.- 2.2 -.- KADRIYE-SERIK (ANTALYA) İlksel
2022.11.13 03:58:03 41.0162 33.5435 1.6 -.- 2.8 -.- SERCELER-ILGAZ (CANKIRI) İlksel
2022.11.13 03:51:30 38.3948 27.1930 6.9 -.- 1.0 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.11.13 03:11:26 38.3355 27.1940 5.4 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.13 02:03:14 36.8210 27.3562 3.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


2022.11.13 01:49:40 37.0513 28.4128 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.13 01:49:39 38.3333 27.1918 5.0 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel
2022.11.13 01:44:03 38.3420 27.2247 2.1 -.- 0.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.13 01:21:16 38.9912 27.8643 5.4 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.11.13 01:12:47 40.3637 27.1562 6.6 -.- 1.5 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.11.13 01:02:28 36.0582 35.9820 2.4 -.- 1.4 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2022.11.13 00:48:38 34.3450 23.9627 70.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.13 00:42:32 39.9685 42.5080 5.0 -.- 1.4 -.- YESILYURT-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2022.11.13 00:42:29 36.8588 27.5342 10.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.13 00:14:02 35.0275 25.3962 8.5 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.11.12 23:30:43 40.4085 27.5113 5.3 -.- 1.7 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.11.12 23:04:44 38.3535 27.2115 5.2 -.- 1.2 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.11.12 22:18:36 37.1097 28.6418 14.7 -.- 1.1 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.11.12 21:47:54 38.7438 38.8018 9.2 -.- 1.8 -.- BADEMLI-KEBAN (ELAZIG) İlksel
2022.11.12 21:36:44 34.8048 23.3267 19.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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