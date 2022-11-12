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Yargıtay terör sloganını affetmedi! Beraat kararı bozuldu

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Yargıtay terör sloganını affetmedi! Beraat kararı bozuldu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, katıldığı bir etkinlikte terör örgütü elebaşı lehine slogan atan sanığa "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen beraati, "suçu ve suçluyu övme" suçundan cezalandırılıp cezalandırılmayacağının değerlendirilmediği gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararına göre, sanık B.Y, 2014'te HDP'lilerin katıldığı bir etkinlikte bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine sloganlar attı.

Soruşturma sonucu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan B.Y, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sanığın eyleminin "propaganda" suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Savcılık tarafından beraat kararına yapılan itiraz sonrası dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık hakkında "eksik kovuşturma" yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin beraat kararını bozdu.

Dairenin oy birliğiyle aldığı kararında, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 215'inci maddesinde tanımlanan "suçu ve suçluyu övme" suçunun unsurları ve cezalandırma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece tartışılmadığı kaydedildi.

"Suçu ve suçluyu övme" suçu bakımından sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilerek hüküm kurulması gerektiğine dikkati çekilen kararda, yargılama sonucu verilen beraatin kanuna aykırı olduğu bildirildi.

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