Yargıtay terör sloganını affetmedi! Beraat kararı bozuldu

Dairenin kararına göre, sanık B.Y, 2014'te HDP'lilerin katıldığı bir etkinlikte bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine sloganlar attı.

Soruşturma sonucu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dava açılan B.Y, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sanığın eyleminin "propaganda" suçunu oluşturmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Savcılık tarafından beraat kararına yapılan itiraz sonrası dosya Yargıtaya geldi.