İzmir’de kilisede büyük kriz! Belediye olanları sadece izliyor

'OLUMLU CEVAP ALAMADIK'

Kapısında Aya Fotini Rum Ortodoks Kilisesi tabelası asılan ancak içeriye girildiğinde görülen tabelada Flemenk Protestan Kilisesi yazan ibadethaneyi kullanmalarına izin verilmediğini belirten Protestan Vaftiz Kiliseleri Vakfı ve Protestan Baptist Kiliseleri Türkiye Başkanı Ertan Çevik, mülk sahibi olarak görülen Konak Belediyesi'nden izin alamadıklarını belirterek, "Aslında kapıdaki tabela ile içerdeki tabela her şeyi anlatıyor. Bu kiliseyi Protestanlar yapmasına rağmen kullanamıyoruz. Bizim amacımız kimseye engel olmak değil. Sadece Protestanlar tarafından yapılan bu kilisede ayinlerimizi uygun zamanlarda yerine getirmek istiyoruz.

Bunun için Protestan Vaftiz Kiliseleri Vakfı olarak Konak Belediyesi'ne dilekçeyle müracaatta bulunduk. Protestan kilisesi olduğu için uygun zamanlarda hafta içi ve pazar günleri ibadet amaçlı kullanmak istiyoruz. Protestan geleneğini yaşatmak istiyoruz. Fakat Konak Belediyesi'nden olumlu bir cevap alamadık" diye konuştu.