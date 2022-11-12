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Çök-kapan-tutun tatbikatı nasıl yapılacak? Çök-kapan-tutun ne demek? Deprem tatbikatı nedir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2022 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022
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Çök-kapan-tutun tatbikatı nasıl yapılacak? Çök-kapan-tutun ne demek? Deprem tatbikatı nedir?

Çök-kapan-tutun tatbikatı nasıl yapılır? Bugün ülke genelinde bir deprem tatbikatı yapılacak. AFAD'dan gönderilen SMS'lerde "12 Kasım 18.57'de deprem anı çök-kapan-tutun ülke tatbikatı yapıyoruz" denildi. Konunun ardından deprem tatbikatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. AFAD bilgilendirmesinde bir de videoya yer verdi. Peki, çök-kapan-tutun tekniği nedir, nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar...

Geçtiğimiz günler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce depreminin yıldönümünde deprem tatbikatı yapılacağını duyurdu. Konunun ardından binlerce vatandaş, tatbikat hakkındaki detayları araştırmaya başladı. 12 Kasım 2022 (bugün) depreme yönelik farkındalık amacıyla ülke genelinde saat 18.57'de çök-kapan-tutun tatbikatı yapılacak. Peki, çök-kapan-tutun tekniği nedir, nasıl yapılır? İşte, tüm merak edilenler...

AFAD, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılacak "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatını hatırlamak için cep telefonlarına mesaj gönderdi. Milyonlarca vatandaş, çök-kapan-tutun hareketinin nasıl yapılacağını araştırıyor.

AFAD ÇÖK-TUTUN-KAPAN BİLGİLENDİRME VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ

'ÇÖK - KAPAN -TUTUN NEDİR?'

AFAD internet sitesinde deprem anında eğer kapalı bir alandaysak, Çök-Kapan-Tutun tekniğinin yapılması gerektiğini vurguluyor. Ve Çök-Kapan-Tutun tekniğini şöyle özetliyor:

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK
Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN
Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

ÇÖK, KAPAN, TUTUN TEKNİĞİ NEDİR?

Deprem anında doğru davranış şeklini hatırlayabilmek ve uygulayabilmek için mutlaka ve sürekli olarak tatbikat yapılması gerekir. Gerçek bir depremde insanların paniğe kapılmadan doğru hareket etme şansının, her Çök-Kapan-Tutun egzersiziyle iki kat arttığı bilimsel olarak ispatlanmıştır.

DEPREMDE ÇÖK- KAPAN-TUTUN HAREKETİ NASIL YAPILIR?

Deprem, uçak kazası, heyelan, bomba patlaması ve bomba tehdidi, yıldırım ve hortum gibi tehlikelerde Çök-Kapan-Tutun yöntemi uygulanır. Örneğin, zemin sarsılmaya başlladığında veya büyük bir patlama duyulduğunda herkesin Çök-Kapan-Tutun hareketini yapması gerekir.

Vücudun kapladğı alanı küçülten bu davranış, bizi havada uçan, saçılan ve dökülen cisimlerden koruyacak ve onlara hedef olmayacak bir yerde yapılmalıdır.

Eğer bina içerisindeysek depremi hissettiğimizde ayakta durmamalı, kesinlikle; oradan oraya koşlmamalı, balkona çıkmamalı, merdivenden inmemeli, asansöre binmemeli, pencere ve balkondan atlamamalıyız.

Çöküp sağlam bir nesnenin altına girin veya yanına geçin. Özellikle sırtınız pencerelere dönük bir şekilde kapanıp başınızı ve ensenizi düşen cisimlerden koruyun. Sarsıntı sona erene kadar, sallanan nesneyle beraber hareket edebilmek için nesneye tutun. Nesneyi tutan kollarınızın üzerine yüzünüzü koyarak uçuşan cisimlerden gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun.

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