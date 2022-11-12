Çök-kapan-tutun tatbikatı nasıl yapılacak? Çök-kapan-tutun ne demek? Deprem tatbikatı nedir?

'ÇÖK - KAPAN -TUTUN NEDİR?'

AFAD internet sitesinde deprem anında eğer kapalı bir alandaysak, Çök-Kapan-Tutun tekniğinin yapılması gerektiğini vurguluyor. Ve Çök-Kapan-Tutun tekniğini şöyle özetliyor:

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

Düşmemek için sabit bir yere TUTUN