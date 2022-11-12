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Son dakika: MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde PKK'ya SİHA darbesi

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Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Son dakika: MSB duyurdu! Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde PKK’ya SİHA darbesi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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