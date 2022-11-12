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Gençler Başkan Erdoğan'ın en büyük destekçileri oldu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2022 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
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Gençler Başkan Erdoğan’ın en büyük destekçileri oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yurt gezileri kapsamında özellikle gençlere ayrı bir yer ayırıyor. Gittiği her ilde gençlerle buluşmaya önem veriyor. Bu kapsamda Adana'da da gençlerle bir araya gelmişti Erdoğan. Şimdi o buluşmayı ekranlarınıza getiriyoruz.

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