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Kenya'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu

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Giriş Tarihi: 14.09.2022
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Kenya’dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti. Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Boiyo, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Boiyo, ailesi ve bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

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