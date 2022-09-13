TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından siteye erişim sorunu yaşanıyor. Başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? İşte açıklamanın detayları...