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TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? İşte açıklamanın detayları...

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Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? İşte açıklamanın detayları...

TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi için detaylar belli oldu. TOKİ resmi sitesine giriş yapmak isteyenler sayfaya ulaşamıyor. Peki, TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? İşte açıklamanın detayları...

TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ sosyal konut projesinin açıklanmasının ardından siteye erişim sorunu yaşanıyor. Başvuru detaylarını öğrenmek isteyenler sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor. İşte, TOKİ çöktü mü, neden açılmıyor? 13 Eylül TOKİ ne zaman düzelecek? İşte açıklamanın detayları...

TOKİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

TOKİ resmi internet sitesine şuan erişim sorunu yaşanıyor. Sorun hakkında henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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