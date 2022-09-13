Başkan Erdoğan’ın geçmişi sosyal konut projeleriyle dolu

Bu dev proje Başkan Erdoğan için ilk değil. Erdoğan, 1994'te İBB Başkanı seçildikten sonra da İstanbul'daki gecekondu sorununu ve su sorununu çözmek için adımlar atmıştı.

O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetlerinin yer aldığı haberden detaylar ise şu şekilde: