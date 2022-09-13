Başkan Erdoğan'ın geçmişi sosyal konut projeleriyle dolu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını duyuracak. Vatandaşları konut sahibi yapma hayali Başkan Erdoğan için alışılmış bir durum. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlerde de İstanbul'un gecekondu problemini çözmek için kolları sıvamış ve vatandaşı ucuz konut sahibi yapmak için projelere başlamıştı. Bununla birlikte İstanbul'un su sorununu çözen Başkan Erdoğan'ın o dönem yaptıkları bir televizyon haberinde yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.
Bu dev proje Başkan Erdoğan için ilk değil. Erdoğan, 1994'te İBB Başkanı seçildikten sonra da İstanbul'daki gecekondu sorununu ve su sorununu çözmek için adımlar atmıştı.
O dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın hizmetlerinin yer aldığı haberden detaylar ise şu şekilde:
Refah Partisi, 27 Mart'ta İstanbul'u aldığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde devasa problemler yer alıyordu. İlk 6 ayda Erdoğan yönetimi kaynakları tanımaya aksaklıkları gidermeye çalıştı. İstanbul en acil sorunu su ve konuttu.
Bu projelerden ilki "Başak Evler Toplu Konut Projesi". Projenin 3 bin konutluk bölümü İkitelli'de bin konutluk bölümü de Kağıthane'de gerçekleştirilecek.
Yapımı tamamlanan konutların dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarına imkan sağlayacağı belirtiliyor. Konutlar tamamlandığında İstanbul'da ikamet eden ancak ev sahibi olmayan vatandaşlar bu konutları satın alabilecek.
'Başak Evler Projesi'nden sonra Anadolu Yakası'nda 'Hilal Evler Projesi' gündeme gelecek. İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise temel atma töreninde şunları söyledi "Hedefimiz İstanbul'da gecekondulaşmanın önüne geçmek. Mesken sahibi olamayan İstanbullu vatandaşlarımızı ucuz mesken sahibi yapmaktır.
İstanbul'un su sorununa çare arayan belediye Ömerli-Çamlıca İsale Hattı'nın da temelini attı. Bu projeyle İstanbul'a fazladan 1 milyon metreküp su verilecek. İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu ise 1987 yılında temeli atılan bu projenin devam etmediğini söyledi.
Başkan Erdoğan ise "Yaptıklarımızla bizi lekelemek isteyenlere en güzel cevabı vereceğiz. Attığımız adımlarla vereceğiz. Biz laf üretmiyoruz. İş üretiyoruz." dedi.
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