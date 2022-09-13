Yunanistan ölüme terk etti: Muğla’da 2’si bebek 3’ü kadın 6 düzensiz göçmen ölü bulundu

"66 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI"

Komutanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"13 Eylül 2022 tarihinde saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiş ve tespit edilen 3 can salı içerisinden toplam 66 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.

2'Sİ BEBEK 3'Ü KADIN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda toplam 4 can salı içerisinde Yunanistan unsurları tarafından Türk Karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine olay mahalline derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve ilave 1 Sahil Güvenlik Botu daha sevk edilmiş, yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde yarı batık durumda tespit edilen 1 adet can salına tutunan 7 düzensiz göçmen kurtarılmış ve can salı civarından 6 (2 bebek, 3 çocuk, 1 yetişkin kadın) düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır.