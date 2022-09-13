Sağlık Bakanlığından MHRS randevularına dair SON DAKİKA bilgilendirmesi
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı, MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmadığını, kota getirilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında hastane randevularının aylık 3 randevu ile sınırlandırıldığına yönelik iddiaların gündeme getirildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bakanlığımızca MHRS randevularına yönelik herhangi bir yeni düzenleme yapılmamış olup kota getirilmesi söz konusu değildir. Halihazırda mevcut uygulamaya göre, MHRS'de bir kişinin aktif olarak üç randevusu bulunabilmektedir. Bu üç randevuya, kontrol muayeneleri dahil değildir. Kişi muayene oldukça, yeni randevu almasına bir sınırlama yoktur. Ayrıca randevu cetveline dair planlama aylık değil 15 günlük yapılmaktadır."
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