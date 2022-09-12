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Yüzerek Yunanistan'a kaçmaya çalıştılar! Yakalandılar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Yüzerek Yunanistan’a kaçmaya çalıştılar! Yakalandılar

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen iki FETÖ şüphelisi, ikisi FETÖ sanığı 4 eski asker yakalandı.

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