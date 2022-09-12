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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere cevap oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "12 Eylül'den 15 Temmuz'a tüm ihanet şebekeleri, millet iradesi karşısında yenildi. 15 Temmuz direnişi, tüm darbelere verilen cevap oldu" dedi.

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