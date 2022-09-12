12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'den 'Kürdistan' savunması: Partimizin görüşü değil

CHP'den 'Kürdistan' savunması: Partimizin görüşü değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
CHP’den ’Kürdistan’ savunması: Partimizin görüşü değil

CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Bilek'in bölücü sözlerine ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir" dedi. CHP yönetimi, son dönemde sık sık yaptığı, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar." savunmasına bir kez daha sığındı.

CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 10 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirdi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi.

CHP'Lİ İSİMDEN SKANDAL SÖZLER

Bilek açıklamasında, "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek'in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz" şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

CHP'DEN 'KÜRDİSTAN' SAVUNMASI: PARTİMİZİN GÖRÜŞÜ DEĞİL

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar." diyerek, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir" diye konuştu.

CHP’li Bilek’in bölücü sözlerine soruşturma CHP'Lİ BİLEK'İN BÖLÜCÜ SÖZLERİNE SORUŞTURMA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA