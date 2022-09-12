CHP’den ’Kürdistan’ savunması: Partimizin görüşü değil

CHP'Lİ İSİMDEN SKANDAL SÖZLER

Bilek açıklamasında, "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.