CHP'den 'Kürdistan' savunması: Partimizin görüşü değil
CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Bilek'in bölücü sözlerine ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir" dedi. CHP yönetimi, son dönemde sık sık yaptığı, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar." savunmasına bir kez daha sığındı.
CHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 10 Eylül'de Yenişehir ilçesindeki bir düğün salonunda kongre gerçekleştirdi. Kongreye katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, bir televizyon kanalına Kürtçe röportaj verdi.
CHP'Lİ İSİMDEN SKANDAL SÖZLER
Bilek açıklamasında, "Seçim sonucunun Diyarbakır'a, Türkiye'ye, dünyaya hayırlı olmasını diliyoruz. Diyarbakır hakikaten Türkiye Kürdistan'ında önemli, tarihi bir şehrimiz. Büyük bir şehrimiz. Ben de aslen Siirt'liyim ve Diyarbakır'ı iyi tanıyorum." ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bilek'in Kürtçe yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler incelendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilek'in açıklamasında "Diyarbakır, hakikaten Türkiye Kürdistanı'nda önemli, tarihi bir şehrimiz" şeklindeki sözleri nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.
CHP'DEN 'KÜRDİSTAN' SAVUNMASI: PARTİMİZİN GÖRÜŞÜ DEĞİL
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP'nin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkan Vekilleri açıklar." diyerek, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir" diye konuştu.
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