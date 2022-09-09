İşte AK Parti'nin 2023 seçim beyannamesi: Ne dediysek o
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda başlayan çalışma kapsamında, AK Parti'nin 2023 yılı seçim beyannamesinin genel çerçevesi de şekillendi. AK Parti, "Empati, güven, umut", "Millet için millet ile beraber", "AK Parti söz verir, sözünü tutar ve yapar" anlayışı ve sloganları ile yola çıkıp, toplumun tüm kesimlerinin hayatına dokunan, sorunları çözen projelere ağırlık verecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti MYK'yı toplayıp seçim beyannamesi hazırlıklarına başlanması talimatı vermişti. Daha sonra yapılan çalışmalarda öncelikli olarak AK Parti'nin eski seçim beyannameleri, buralarda verilen vaatler ve ne kadarının yerine getirildiğine bakıldı.
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Beyannamelerdeki vaatlerin yüzde 80'inin yapıldığı, geri kalan kısmının ise yapımına devam edildiği görüldü. Bu nedenle seçim sürecinde ve beyannamede "ne dediysek o" sloganının da öne çıkartılması görüşü ağırlık kazandı.
GÜNLÜK HAYATA DOKUNACAK ÇÖZÜMLER SEÇİM BEYANNAMESİNDE
Yapılan toplantılarda, beyannamede yer alacak seçim vaatlerinin genel çerçevesi çizildi. AK Parti, 2023 seçimlerinde, ülkenin çehresini değiştiren büyük projeler yanında toplumun tüm kesimlerinin günlük hayatına dokunan, mevcut sorunlarını çözen, onlara gelecek güvencesi veren dil, üslup ve sloganlar üzerinde duruyor.
VATANDAŞIN REFAHI ÖN PLANDA
Beyannamede, AK Parti'nin dev yatırımlar ile Türkiye'nin alt yapı sorununu çözdüğü, bundan sonraki dönemde kaynakların vatandaşın refahını daha da arttırmaya dönük olarak kullanılacağına vurgu yapılacak.
Beyanname, AK Parti'nin "vatandaşın derdi ile dertlenen, günlük sorunlarının çözümünde güven veren, gelecek için de umut vaat eden" bir parti olduğunu da ortaya koyacak.
GENÇLERE DÖNÜK ŞARKILAR
Seçim şarkılarının seçimine de büyük önem verilecek. Bunun için özel komisyon kurulacak. Bu iki konuda bir yerde seçimin kaderini belirleyecek genç seçmene dönük mesajlar yer alacak. Özellikle seçim şarkıları daha çok gençlere hitap edecek şekilde düzenlenecek.
SEÇİM KLAVUZU
Seçim kılavuzunun da kısa ve öz bir metin olması, içinde adayların çalışmalarını nasıl yürüteceğinden dağıtılacak hediyelere kadar bilgilere yer verilmesi benimsendi.
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