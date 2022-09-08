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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan 2 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika: Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

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