Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İngiltere Kraliçesi Elizabeth, doktorlarının tavsiyesi üzerine tıbbi gözetim altında tutulmak üzere hastaneye kaldırıldı. Peki, Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Kraliçenin son durumu merak ediliyor. İşte, Kraliçe Elizabeth öldü mü, son durumu nasıl? Kraliçe Elizabeth kimdir, kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.
Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe rahat bir durumda ve Balmoral'da kalıyor" denildi.
Bir saray kaynağı, en yakın kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın öldüğü yönündeki söylentilerin önemsenmemesi gerektiğini söyledi.
AİLESİ YANINA GİDİYOR
Oğlu Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığın öğrenildi.
Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışma meclisiyle planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.
Önceki gün Kraliçe, İskoçya'daki evi Balmoral Kalesi'nde, yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Kraliçe, 70 yıllık taht hayatında ilk kez yeni başbakanı Londra'da karşılamamış, başbakan İskoçya'ya gitmişti.
Truss, Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı üzüntü duyduğunu söyledi.
Kraliçe bir süredir sağlık problemleri yaşıyor, yürüme güçlüğü nedeniyle baston kullanıyordu.
Tahtın birinci sırasındaki varisi olan oğlu Prens Charles bir süredir Kraliçe'nin görevlerini yerine getiriyordu.
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